Actualitzada 20/01/2020 a les 19:14

⚠️Si reps un whatsapp com aquest d’algun conegut teu, no en facis cas, no li reenviïs el codi que sembla que t’estigui demanant. Algú está intentant agafar la identitat d’aquesta persona. pic.twitter.com/Jh8pJJqWuh — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) January 20, 2020

Andorra Telecom ha alertat per les xarxes socials d'un frau que circula per WhatsApp. L'entitat ha compartit una fotografia del missatge que estan rebent alguns usuaris per tal que ningú caigui en el parany. "Hola, ho sento. T'he enviat un codi de 6 dígits per SMS per error. Me'l pots passar, si us plau? És urgent" diu el missatge fraudulent. Andorra Telecom avisa que no s'ha de fer cas ni contestar-lo, ja que es tracta d'algú que vol agafar la identitat de la persona que contesti el missatge.