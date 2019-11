Venut l'històric hotel Comtes d'Urgell per 7,85 milions d'euros

Actualitzada 20/11/2019 a les 12:51

Redacció Andorra la Vella

L’hotel Kyriad Andorra Comtes d’Urgell, fins ara propietat de Daguisa Hotels Group, va ser adquirit per Soldeu Hotels SA, en una operació valorada en 7,85 milions d’euros.

L’hotel disposa actualment de 169 habitacions, per la qual cosa el preu per habitació ha estat de 46.500 euros. Soldeu Hotels és propietària de diversos establiments hotelers en explotació al Principat i el seu accionista majoritari és el grup empresarial familiar Montané.

La companyia que el gestionarà de manera efectiva serà Hotansa, que pertany al mateix grup empresarial. En aquests moments, Hotansa gestiona 15 establiments hotelers i diversos restaurants a Andorra.

Cushman & Wakefield, a través de la seva divisió d’Hospitality a Espanya, va assessorar i acompanyar Daguisa en el procés de venda del seu actiu hoteler. La companyia va fer públic el llançament de la seva nova divisió de consultoria hotelera per al mercat espanyol a principi del 2019, que va estar liderada pels socis i codirectors de la signatura Albert Grau i Bruno Hallé.

El Principat compta amb un total de 235 establiments hotelers, dels quals 33 estan situats a la parròquia d’Escaldes-Engordany i que representen el 14% de l’oferta, sent un dels indrets on hi ha més concentració d’aquests establiments.