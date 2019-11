Vall Banc posa a disposició dels clients els diners de la renda variable

Els usuaris ja poden iniciar l'operativa amb els gestors de l'entitat

Actualitzada 20/11/2019 a les 13:53

Redacció Andorra la Vella

Vall Banc ha posat a disposició dels clients els actius que tenien posicions en renda variable custodiades a Credit Suisse. Segons ha fet públic l'entitat els titulars ja poden iniciar l'operativa amb els gestors de l'entitat bancària. Vall Banc ha iniciat el procés de normalització amb els clients informant-los de la situació i de la necessitat d'actualitzar la documentació relativa al compte. En aquest sentit, el banc ha habilitat nous espais per agilitzar el servei i ha reforçat les àrees clau per a l'atenció a l'usuari. L'entitat bancària també ha iniciat els tràmits necessaris per aconseguir l'aixecament de les suspensions existents sobre les ordres de subscripció i reemborsament d'algun fons gestionat per Vall Banc Fons i considera el traspàs com a definitiu per recuperar la normalitat operativa es mostra satisfet per normalitzat la situació financera dels clients de Vall Banc.

Els actius retornats a Vall Banc que estaven bloquejats des de l'any 2015 ascendien a un total de 629 milions d'euros, tot integrats en productes de renda variable i dipositats a Credit Suisse.