Els sindicats de bombers presenten una demanda contra la mútua

Els presidents de l'ABA i d'A-118 han lliurat un total de quatre recursos individuals perquè els funcionaris puguin rebre la totalitat del salari en cas de baixa

Els sindicats de bombers reclamen contra la mútua Torra i Adran han presentat una demanda a la Batllia aquest matí Fernando Galindo

Actualitzada 20/11/2019 a les 13:54

Redacció Andorra la Vella

Els sindicats de bombers han presentat aquest matí un total de quatre recursos individuals a la Batllia contra la mútua dels funcionaris perquè tots ells puguin rebre el cent per cent del salari en cas de baixa "considerem que hi ha una disfunció en la forma de pagament quan un treballador està de baixa laboral" ha explicat Miquel Àngel Adran, president de l'A-118. El president de l'ABA, Joan Torra, ha indicat que la situació actual és una "discriminació perquè hi ha casos on el salari no està cobert al cent per cent".

Torra ha demanat una reducció del percentatge amb el que els treballadors contribueixen per cobrir futures baixes laborals -que ara es situa a l'1% del seu salari- ja que la mútua presenta un superàvit per damunt del milió d'euros i "com a mínim s'estan 700.000 euros s'estan invertint a bons de l'Estat i la resta està en el compte corrent, entenem que no pot ser així perquè aquesta mútua pertany als funcionaris i és exclusivament per cobrir el 100% quan estàs de baixa no per fer cap tipus d'inversió" ha remarcat.





