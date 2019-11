Els nens i nenes de l'Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d'Encamp han celebrat el Dia mundial de la infància que pretén posar en relleu la lluita contra les desigualtats al món

Els escolars reclamen els drets dels infants Desitjos i escrits dels nenes i nenes de l'Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d'Encamp per celebrar el Dia universal de l'infant Eva Bosch

Actualitzada 20/11/2019 a les 14:01

Redacció Andorra la Vella

Els nens i nenes de l'Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d'Encamp s'han sumat a la celebració del Dia mundial de la infància i del 30è aniversari de la Declaració de la Convenció dels drets dels infants, que pretén reivindicar els drets dels més petits i posar en relleu la lluita contra les desigualtats mitjançant diverses activitats que es faran al llarg del dia al país. El director de l'Escola, Santi Rodríguez, ha indicat que aquest és el primer any que celebren aquest dia, "aquesta idea ens ve donada per Unicef a través del ministeri d'educació, que ens demana que cada un dels nens posin un paper en un mural on escriguin una frase o un desig que simbolitzi els drets dels infants". Alguns dels desitjos demanaven la felicitat de tots els nens, vacunes, menjar, joguines i cases per a tots els infants.

La directora d'Unicef a Andorra, Marta Alberch, ha explicat que fa tres anys que es commemora aquesta data i que totes les escoles s'estan sumant "tots tenen el seu mural i la gran majoria dels nens van vestits de blau per demostrar el seu compromís amb els drets de la infància, i qui millor que ells mateixos per parlar i debatre sobre els seus drets". Alberch ha exposat que, tot i que la situació en general és correcta al Principat, encara hi ha coses a millorar, "ens falta encara dades per poder quantificar la situació de la infància i fer un pla nacional d'infància perquè puguem fer les actuacions que realment calen".