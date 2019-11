El fiscal demana dos anys de presó per a l'estafador de pisos

El fiscal va sol·licitar dos anys de presó per a l’acusat, que ja va ser condemnat i denunciat cinc cops més per fets similars

Actualitzada 20/11/2019 a les 12:51

Carles Faneca Andorra la Vella

El ministeri fiscal va demanar ahir dos anys de presó, part ferma, per a un jove resident de 24 anys de nacionalitat portuguesa per, presumptament, haver estafat 700 euros a la víctima a canvi de llogar-li un pis que no era seu al carrer Prat de la Creu d’Andor­ra la Vella. El jove actualment es troba al centre penitenciari de la Comella després d’haver estat condemnat, fa tot just una setmana, a sis mesos de presó ferma per un afer similar en el qual va estafar 200 euros per una habitació a una altra persona que buscava pis de lloguer. A més, el jove té altres diligències obertes, entre les quals hi ha cinc denúncies més per fets similars que estan en fase d’instrucció. El jove sempre actuava amb el mateix modus operandi, és a dir, oferir a través de les xarxes socials pisos i habitacions amb els quals no tenia cap relació, demanava els diners dels lloguers i deixava sense res les víctimes, que eren normalment persones amb pocs recursos econòmics. És aquesta reincidència, emmarcada a més en una situació en la qual l’accés a l’habitatge és un dels grans problemes del país, el motiu pel qual el ministeri fiscal va endurir les penes que va sol·licitar.

Els fets pels quals va ser processat van tenir lloc el mes d’abril de l’any passat. La víctima, que no es va presentar a la vista oral, es va posar en contacte amb l’acusat per tractar de llogar-li el pis després que una coneguda li passés el seu contacte en conèixer que el jove deixava un pis que tenia llogat. Segons la seva declaració, el processat li va demanar 700 euros i li va fer dos rebuts, amb un nom fals, en concepte de la fiança i el primer mes de lloguer. No obstant això, l’acusat va desaparèixer amb els diners. La víctima, que estava necessitada de trobar un pis de lloguer perquè vivia en uns apartaments, va demanar-li en diverses converses de WhatsApp que li retornés els diners en veure que no sabia res més del pis.

L’acusat es va excusar dient que es trobava a Barcelona portant la seva filla malalta a l’hospital. Al judici, l’acusat va manifestar que ni la nena estava malalta, ni existia, ni estava a la capital catalana, sinó que estava a Portugal sotmetent-se a una prova de paternitat que finalment va resultar negativa. El processat va expressar a la vista oral que va demanar els 700 euros com un préstec per afrontar un deute al pis com a condició per poder gestionar l’entrada com a inquilí de la víctima. Així, el presumpte estafador sempre va tenir la intenció de retornar els diners a la víctima, però que per una mala situació econòmica no va poder. No obstant això, quan per fi va tornar a tenir els diners no va poder retornar-los perquè no va poder localitzar el presumpte estafat.

L’home, acusat del delicte d’estafa qualificada que té com a objecte l’habitatge, ja va ser detingut la setmana passada per haver agredit, amenaçat i insultat una dona a la via pública per motius econòmics. A més, és el presumpte autor d’un furt amb força de diners a l’interior d’un restaurant d’Escaldes-Engordany, que va dur a terme el 29 d’agost. La lletrada de la defensa va dir que el cas es deu a una no devolució d’un deute i que, per tant, hauria de ser contemplat com a autor d’una apropiació indeguda, proposant així quatre mesos condicionals.

