El TC admet el recurs dels Cachafeiro contra els Mallol i Pyrénées

Els gestors del Punt de Trobada reclamen que s'instruexi una causa per estafa contra els propietaris del terreny i els nous llogaters

La rotonda al Punt de Trobada, en projecte La gestió del Punt de Trobada és el motiu del litigi dels Cachafeiro Arxiu

Actualitzada 20/11/2019 a les 12:31

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara de la família Cachafeiro contra la decisió de la sala penal del Tribunal Superior de confirmar l'arxiu de la querella per estafa que havien presentat contra la família Mallol i Pyrénées el setembre passat en el litigi que mantenen pel Punt de Trobada. Els magistrats estudiaran la petició dels gestors del centre comercial que al·leguen la vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut perquè no s'hagi obert un procediment pels delictes que reclamaven.

La família Cachafeiro havia presentat una querella contra els propietaris del terreny del Punt de Trobada, la família Mallol, i contra els nous gestors, Pyrénées, per l'acord signat entre ells per portar el centre comercial. Els querellants al·legaven que s'ha produït un delicte major d'estafa en grau de temptativa i d'estafa qualificada amb frau processal i superior a 6.000 euros consumada i reclamen que el TC dictamini que s'ha de continuar la instrucció d'aquesta causa que ha quedat arxivada.