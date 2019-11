Donen per mort l'exresident desaparegut camí de Montpeller

La gendarmeria valida la teoria que es va ofegar a la platja de Carnon

La familia de Mathieu Marot dona per mort l’exresident i oficialitzarà el pròxim 7 de desembre un acte per recordar la seva persona. Així ho van fer saber ahir familiars i amics del desaparegut a través d’un missatge a les xarxes socials que mostra agraïment a tothom qui ha ajudat a difondre la recerca del cos. “Gràcies a tots els que heu compartit l’alerta i enviat el vostre suport en aquests moments devastadors per a la família del Mathieu”, comença el comunicat de la família, que, tot i no perdre l’esperança, dona per bona la versió de la gendarmeria, que