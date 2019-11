Mobilitat afegeix una nova fase de seguretat en què els camions estaran obligats a dur cadenes tot i portar pneumàtics de contacte

La Taula Nacional de Mobilitat del 14 de juny passat va aprovar la modificació dels colors de l’alerta de neu per a aquesta temporada d’hivern. Les noves fases d’alerta segons l’estat de la calçada estan actives des d’ahir i consisteixen en la groga, en què és obligatori l’ús d’equipaments o pneumàtics especials, la taronja, en la qual els vehicles de més de 3.500 quilos han d’utilitzar cadenes tot i disposar de rodes de contacte i no es pot circular a més de 50 quilòmetres per hora, la vermella, que obliga tots els vehicles a portar cadenes i ajornar el viatge

#3 Peret

(20/11/19 19:43)



#2 Dani

(20/11/19 12:39)



#1 Només per els Andorrans

(20/11/19 08:33)