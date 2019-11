Stop Violències afirma que té proves del que va denunciar a l'ONU

Assegura que la comissió va constatar que els documents de suport aportats eren correctes

Actualitzada 19/11/2019 a les 13:08

Redacció Andorra la Vella

L’associació feminista Stop Violències va manifestar ahir que té proves sobre els fets que va denunciar l’octubre passat al Cedaw, la comissió de l’ONU en defensa dels drets de les dones i en la qual va prendre part. L’associació va defensar, mitjançant un comunicat, que molts dels punts de l’informe en què va relatar la situació de les dones a Andorra “estan perfectament documentats”. Fins i tot, assegura que la mateixa comissió d’expertes del Cedaw va transmetre a l’associació que, segons els documents de suport que va presentar, allò que havia apuntat a l’informe “no només era comprovable, sinó que era correcte”.

Al text, l’associació presidida per Vanessa M. Cortés manté que l’informe, que era públic des de començament d’octubre, no es va redactar en contra dels i les treballadores públiques dels departaments assenyalats. “S’ha volgut informar sobre la falta de recursos que existeix al país en matèria d’atenció a les dones i infants”, van explicar des d’Stop Violències, que afegeix que l’informe sí que denuncia “males pràctiques i abusos detectats” en casos dels quals afirma que ha pogut ser testimoni.



“UNA CACERA DE BRUIXES”

Des de l’associació feminista van lamentar que el Govern no escolti la ciutadania i que hagi iniciat “una cacera de bruixes” contra Stop Violències. També van destacar que l’executiu assenyalés “la missatgera”, amb referència a Cortés, en lloc de fer autocrítica i dur a terme canvis per millorar la situació de les dones a Andorra després de rebre una sèrie de preguntes “més dures” per part de les expertes de la comissió de l’ONU. “Som la societat civil, no és a nosaltres a les que s’ha d’investigar”, van manifestar, i van defensar haver “fet el correcte [...] informant d’aquest incompliment i aportant proves”.

