Nou sistema d'alertes per conduir amb neu

Actualitzada 19/11/2019 a les 16:19

Redacció Andorra la Vella

Mobilitat elimina la fase verda i crea la fase taronja, la qual obliga als vehicles de més de 3,5 tones a portar cadenes. El director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, ha presentat els nous "colors de la neu" en el marc del Dispositiu Especial de Trànsit per a l'hivern 2019-2020, els quals informaran de quin és l’impacte que la nevada té sobre la xarxa viària i indicaran quines són les pautes que cal seguir per adaptar la conducció a l’estat de la carretera. La fase verda s'elimina i la groga indica la presència de neu a la carretera, obligant l’ús de pneumàtics especials o equipaments, sense superar els 60 quilòmetres per hora. La fase taronja indica la presència de gel i, per tant, perill a la carretera, fet que obliga l’ús de cadenes per a tots els vehicles de més de 3 tones i mitja, així com circular per sota dels 50 quilòmetres per hora. La fase vermella s'activa quan les condicions a la carretera són molt adverses, obligant a utilitzar cadenes per a tots els vehicles i portar una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora. La fase negra s'activa quan la neu fa que la carretera sigui intransitable i hi hagi risc molt elevat de quedar-se immobilitzat a la xarxa viària durant molt de temps.

L'abast del dispositiu especial de trànsit anirà comprès entre la festivitat de la Immaculada i la Constitució Espanyola, on es calcula que hi haurà 43.000 vehicles que accedeixin per la frontera hispano andorrana i la franco andorrana, les festivitats de Nadal, cap d'any i reis, que es calcula un total de 159.999 vehicles, i durant les 16 setmanes d'hivern (des del 8 de gener fins al 28 d'abril del 2020).