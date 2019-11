La família del jove francés desaparegut organitza un acte de comiat

Mathieu Marot hauria patit un tall de digestió en entrar a l'aigua de la platja de Carnon tot i que la gendarmeria francesa segueix amb la recerca del cos

La família de Mathieu Marot farà un acte de comiat Mathieu Marot en una imatge compartida per una de les seves amistats Facebook

Actualitzada 19/11/2019 a les 13:30

Redacció Andorra la Vella

La família de Mathieu Marot ha perdut l'esperança. Segons han fet saber amistats del desaparegut a les xarxes socials les persones més properes a Marot necessiten "retre-li un homenatge i acomiadar-se", després que la gendarmeria francesa hagi considerat "evident" que el jove francés podria haver patit un tall de digestió en entrar dins l'aigua de la platja de Carnon, on els agents van trobar el seu cotxe. Fonts de la gendarmeria han assegurat al Diari que la recerca segueix activada per la zona on es va trobar el vehicle de Marot i que no s'ha abaixat la intensitat de la recerca tot i la mala mar que hi ha aquests dies. La cerimònia se celebrarà dissabte 7 de desembre a les 15 hores al poliesportiu de Chanac.

El jove, de 37 anys, va desaparèixer el passat 13 de novembre quan viatjava d'Andorra a Montpeller, on residia actualment. En veure que Marot no arribava al destí la família va donar la veu d'alerta a la gendarmeria, que va trobar el vehicle del jove prop de la localitat francesa, a la zona costanera de Carnon.