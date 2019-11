El director de Mobilitat afirma que abans calen vàries reformes al país

El Govern afirma que l’intercanvi de dades de trànsit entre Andorra i França, quelcom que permetria poder cobrar les multes impagades a l’estranger, encara està en fase de treball, està lluny de la concreció i no és imminent. “Primer cal una reorganització interna tant legislativa com administrativa, adaptar les administracions del Principat, i després dur a terme la reforma d’algunes lleis com ara fer un nou Codi de Circulació”, va explicar el director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell. D’aquesta manera, s’alenteix el moviment que va impulsar l’administració francesa per tal de garantir que l’any vinent pugui cobrar les multes