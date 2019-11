Absolt l'exdirector de la presó de filtració de secrets

La fiscalia demanava una inhabilitació de tres anys per a Garcia Val

Redacció Andorra la Vella

L'exdirector d'Institucions Penitenciàries Miquel Àngel Garcia Val ha estat absolt pel Tribunal de Corts del delicte menor de filtració de secrets en la causa oberta sobre el xantatge a una entitat financera que va ocupar tant la justícia del Principat com l'espanyola des de feia sis anys. La fiscalia va demanar una inhabilitació de tres anys per a Garcia Val el passat mes de setembre ja que l'acusació va veure, de manera clara, la filtració d'informació confidencial a un reclús ucraïnès que estava sent investigat per extorsió a l'entitat bancària.

El Tribunal de Corts també ha notificat avui la sentència d'absolució de Martí Cots, més conegut com El Rambo de Cerdanya, dels delictes de blanqueig de capitals, furts i accés il·lícit a casa habitada dels quals estava acusat i pels quals la fiscalia havia demanat un total de 4 anys de presó condicional o 15 anys d'expulsió i 30.000 euros de multa. Cots ja va ser lliurat a les autoritats franceses en compliment de l'euroordre per la causa oberta per un furt a la Guingueta d’Ix.