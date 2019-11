El Sipaag reclama els canvis en la Llei de Funció Pública abans de les comunals

El sindicat assegura que el diàleg amb Govern sempre ha estat "positiu" però demana resultats abans del 15 de desembre

El Sipaag insisteix en el dret dels funcionaris per tindre una segona feina

Actualitzada 19/11/2019 a les 16:03

Redacció Andorra la Vella

El Sipaag reclama canvis en la Llei de Funció Pública segons ha fet saber a través d'un comunicat. El sindicat assegura que el diàleg actual amb Govern "es valora com a positiu" però que "ha arribat l'hora de veure'n els resultats" abans del 15 de desembre per a que els electors "també disposin d'aquesta informació".

El ministeri de Funció Pública ha mantingut quatre reunions amb el Sipaag d'ençà es van posar en marxa les negociacions per reformar la llei, la qual el sindicat qualifica de "massa improvisada i mal elaborada". El Sipaag reclama la necessitat de revertir la rebaixa de salaris als treballadors de nova contractació per la sentència pendent d'un recurs sobre l'IRPF 2011-2012 i afegir una disposició per acabar amb el "greuge comparatiu" entre treballadors interins i funcionaris públics.