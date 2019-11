El Govern aportarà 40,2 milions per finançar la branca general de la Seguretat Social i 20 es transferiran al SAAS

El dèficit sanitari es tornarà a enfilar per sobre dels 60 milions d’euros l’any vinent, segons el projecte de pressupost del Govern per al 2020. Una xifra similar a la dels exercicis 2018 i 2019 i a la de l’any 2015, que va portar l’executiu a augmentar en dos punts (un a càrrec de l’empresari i l’altre a càrrec de l’assalariat) la cotització a la CASS. Per pal·liar el dèficit, l’executiu haurà d’aportar concretament 60,2 milions d’euros. D’aquests, 40,2 milions cor­responen al finançament de la branca general de la Seguretat Social, la sanitària; 17,2 milions a transferències corrents al Servei

#5 Romàn

(19/11/19 12:00)



#4 Ciutadana

(19/11/19 10:58)



#3 Visca-el-frau

(19/11/19 10:31)



#2 Patata calenta

(19/11/19 10:10)



#1 siiiiiiii

(19/11/19 09:33)