“Volem aprendre del turisme d'hivern andorrà”

L'ambaixador turc vol mamtenir bones relacions amb Andorra en aspectes turístics

L‘ambaixador de Turquia ha visitat el Principat per segon cop des de que va prendre el càrrec al mes de gener. En el seu viatge de quatre dies, a més d’assistir al partit que van jugar andorrans i turcs ahir, Erginay va reunir-se amb diferents personalitats del país, com ara el cap de Govern, la síndica i subsíndica, i diferents ministres, a més de la Cambra de Comerç.



Quins aspectes van tractar a

les reunions?

Bàsicament hem parlat de les relacions parlamentàries entre Andorra i Turquia i de com desenvolupar els llaços entre ambdós països en àmbits com ara la innovació, el comerç