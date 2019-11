Traslladen els cossos a Barcelona per descobrir la causa de la intoxicació

Els cossos de la Fiona i la Kira, els dos animals de la gossera oficial que van morir fa dues setmanes, són traslladats avui a Barcelona perquè se’ls practiqui una necròpsia per esclarir les causes de la seva mort. Un catedràtic de veterinària de la capital catalana serà qui dugui a terme les proves per determinar amb exactitud a què es deu la intoxicació que van patir les dues gosses. Els resultats es coneixeran en dues setmanes. Serà a partir de llavors, amb tota la informació disponible, quan des del departament d’Agricultura es prendran mesures al respecte. Cal recordar que,