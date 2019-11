La neu omple els carrers en el darrer cap de setmana del Shopping Festival

Els comerciants celebren les primeres innivacions com a tret de sortida de la campanya

El comerç està d’enhorabona. El darrer cap de setmana de l’Andorra Shopping Festival i l’arribada de la neu van omplir els carrers del Principat. Les actuacions al llarg de l’avinguda de Meritxell d’Andorra la Vella i la de Carlemany d’Escaldes-Engordany.

“Aquí la cosa s’anima i s’omple quan comença a fer fred” va dir en Rafa, que regenta un negoci on hi ha majoritàriament roba d’abric. I és que el fred i la neu van actuar de revulsiu en el primer cap de setmana en què es van obrir les pistes d’esquí.

Les persones que passejaven per les principals artèries comercials eren diverses.