L'enderroc de mai acabar

El projecte de pressupost del Fons de reserva de jubilació inclou una partida d’1,45 milions d’euros per tirar a terra l’antiga clínica de Santa Coloma.

No és el primer cop que es preveu una partida pressupostària per a l’enderroc de l’antic hospital, tancat des del 1995. Tampoc vol dir que durant el 2020 s’acabi executant. En tot cas sí que és una declaració d’intencions respecte a la necessitat de trobar una sortida a un edifici que fa més de vint anys que no té cap funció i que, per tant, està subjecte al deteriorament o els actes vandàlics. Malgrat tirar-lo a terra sigui una possibilitat, en un passat no gaire llunyà s’havia plantejat l’opció de donar-li un nou ús. L’exministra de Cultura Olga Gelabert el