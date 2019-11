El jove ‘freerunner’ va pujar, juntament amb Nico Mathieux, els 145 metres del gratacel barceloní a plena llum del dia i amb l’equipament just

Un dels dos nois que dissabte al matí van escalar la Torre Glòries de Barcelona és Leo Urban, un resident especialista en parkour. El jove, conjuntament amb el seu company, Nico Mathieux, va protagonitzar una imatge espectacular quan van ser descoberts mentre escalaven, amb l’equipament just (magnesi i peus de gat), el gratacel de 145 metres d’alçada que fins ara era conegut com a Torre Agbar. “És un repte que ens vam fixar ara fa cinc anys”, va explicar el Leo, que va dir que ambdós buscaven un edifici emblemàtic per dur a terme l’acció. La imatge dels joves al