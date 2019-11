Josep Estañol es planteja tancar el despatx per motius de salut encara que no ho ha comunicat de forma oficial

L’estat de salut de Josep Estañol ha accelerat la decisió del Govern de convocar unes oposicions per a una nova plaça de notari que està previst que surti a concurs abans de finals d’any. El ministre de Justícia i Interior Josep Maria Rossell treballa, un cop va ser facultat per l’executiu el 2 d’octubre passat, en la redacció del plec de bases, l’elaboració del temari i la composició del tribunal que haurà d’examinar als candidats en un termini d’entre sis mesos i un any a partir de la convocatòria oficial. Si bé Estañol es planteja tancar el despatx, tal com