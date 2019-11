“Jo vull ser bomber!”

El cos de bombers, conjuntament amb l’Andtah Associació Albatros, van organitzar una sèrie d’activitats destinades, sobretot, als més petits, per mostrar la feina que es du a terme al parc. Els diners recaptats es van destinar a mantenir els tallers de l’entitat.

Un simulacre d’accident de vehicle i d’incendi, una demostració de com s’apaga un foc o deixar pujar els nens i nenes al camió dels bombers. Aquestes van ser algunes de les activitats que es van dur a terme ahir en la jornada solidària celebrada al parc de bombers i organitzada conjuntament entre l’Andtah Associació Albatros i el cos de bombers. Aquesta jornada de portes obertes tenia com a objectiu destinar tots els diners recaptats per la venda d’entrades a mantenir la continuïtat dels tallers que organitza l’associació andorrana de TDAH i poder fer més activitats. Així ho va dir ahir