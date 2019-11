Detingut un conductor accidentat amb una taxa d'alcoholèmia de 2,56

La policia va detenir ahir un conductor resident de 24 anys després que protagonitzés un accident de circulació de matinada a l’avinguda del Pont de la Tosca, a Escaldes-Engordany. El jove conduïa un turisme Mercedes-Benz 220D amb matrícula espanyola, que es va estimbar tot sol a l’alçada del número 10 de la via pels volts de les cinc del matí. Com a conseqüència del xoc va resultar ferit i, un cop atès de les lesions, la policia el va arrestar per una infracció contra la seguretat del trànsit. Quintuplicava la taxa d’alcoholèmia permesa amb 2,56 grams per litre de sang.



