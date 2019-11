“El gran hàndicap del Principat són les vies de comunicació”

Valora els canvis que ha realitzat la CEA en l’últim any i matisa que l’acord amb la unió europea requereix que es preservi la seguretat i l’economia del Principat

Després de poc més d’un any al capdavant de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Cadena valora la situació en què es troba l’economia del país i la situació laboral, i posa en relleu els pròxims passos a seguir encarats amb l’Acord amb la Unió Europea.



Com valora aquest primer any al capdavant de la Confederació?

La nova junta directiva ens hem trobat que s’han produït una sèrie de fets positius en el transcurs d’aquest període. L’entrada en vigor de les lleis laborals, els acords amb la Unió Europa (UE), i la presidència empresarial de la Cimera Iberoamericana ens han permès agafar més