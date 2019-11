La línia allargarà l’horari en el marc d’una prova pilot que es durà a terme fins a final d’any per constatar si hi ha prou usuaris

La línia de Bus Exprés entre Escaldes i Sant Julià ampliarà l’horari a partir de la setmana vinent. Es tracta d’una prova pilot que haurà de servir per comprovar que la demanda d’usuaris és prou rellevant com per fer fixa la modificació. De fet, el darrer servei entre Sant Julià i Escaldes ja és a les 22 hores. Ara, i fins al 31 de desembre, també serà a les 22 hores l’últim trajecte entre Escaldes i Sant Julià (ara és a les 21.30). El director d’Autocars Nadal (la concessionària), Bartumeu Gabriel, va assenyalar que la prova pilot és una iniciativa