Prova per allargar el Bus Exprés fins a les 22 hores

L'ampliació, que durarà fins el pròxim 31 de desembre, estén el servei actual mitja hora més

Prova pilot per reforçar el servei de bus Un dels autobusos comunals a la parada de la plaça Guillemó. Carles Faneca

Actualitzada 15/11/2019 a les 14:09

Redacció Andorra la Vella

Govern iniciarà la setmana vinent una prova pilot, que s'estendrà fins el pròxim 31 de desembre, per allargar la freqüència del Bus Exprés fins a les 22 hores en ambdós sentits. L'acció s'inclou dins les millores de les noves línies de transport regular que van redissenyar-se el passat mes de setembre i ampliaria el servei actual mitja hora més. Els resultats de l'assaig determinaran "si hi ha demanda per aquest servei i, si és així, es consolidarà", ha explicat Govern en un comunicat.

D'altra banda, el departament de Transports ha realitzat canvis en un total de tres parades de la Línia Exprés "per millorar l'eficiència de la línia". Les parades "Terra Vella" (direcció Sant Julià de Lòria) i "Pont de Tobira" (en ambdós sentits) han estat suprimides perquè els autobusos "no hagin de fer el gir a la rotonda". "Rotonda Escaler" (direcció Sant Julià de Lòria) s'afegirà a la llista de parades per portar el servei fins una zona que no en tenia. Al mateix temps, durant aquesta setmana, una campanya de control de bitllets estarà operativa per detectar i evitar el frau.