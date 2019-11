La compra mitjana per turista és de 157,9 euros al dia, mentre que el cost mitjà de la transacció és de 83 euros

Els turistes van gastar 925,6 milions d’euros al Principat entre el maig del 2018 i l’abril del 2019. Així ho mostra l’estudi elaborat per Visa i Govern, que mostra la manera com van consumir els visitants segons la seva nacionalitat i el sector on van fer la despesa. Concretament, la mitjana de despesa diària va ser de 157,90 euros per persona i la mitjana per transacció de 83 euros. El ministre d’Economia, Jordi Gallardo, el secretari d’Estat d’Innovació, Marc Galabert, i el director d’Actua, Marc Pons, van ser els encar­regats de presentar ahir aquestes dades en un acord pioner entre