Enllestida la remodelació de l’antic hotel Rosaleda, que ha costat set milions d’euros

Queda lluny el dia que el Rosaleda, l’antic hotel encampadà projectat per Adolf Florensa i aixecat entre el 1941 i el 1943, rebia la visita de la piqueta per enderrocar-lo. Les ferides d’aquella “trastada”, com la va recordar ahir Xavier Orteu –part de la terna d’arquitectes que signen la rehabilitació, amb Enric Dilmé i Jordi Vidal–, queden amagades en el flamant edifici que a partir de l’any vinent allotjarà els serveis del ministeri de Cultura –excepte la Biblioteca Pública i l’Arxiu Nacional–. La ministra Sílvia Riva va xifrar en uns set milions d’euros el cost de la rehabilitació. Bona part