Govern visita el Rosaleda en la jornada de portes obertes

L'antic hotel es podrà visitar demà, des de les deu del matí fins a les set del vespre, per ensenyar a tota la ciutadania les futures noves instal·lacions del ministeri de Cultura

Actualitzada 15/11/2019 a les 19:18

Redacció Andorra la Vella

El gabinet ministerial ha visitat aquesta tarda l’antic Hotel Rosaleda d'Encamp durant la jornada de portes obertes per ensenyar a tota la ciutadania les futures instal·lacions del ministeri de Cultura, que es traslladarà pròximament a aquest emplaçament. Diverses personalitats polítiques, com el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Esther Vilarrubla, el ministre de Finances, Eric Jover, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, s'han pogut passejar per les dependències de l'edifici, el qual consta de 5.277 metres quadrats que encabiran prop de setanta treballadors.

La instal·lació romandrà oberta dissabte des de les deu del matí fins a les set del vespre, on tots aquells curiosos que hi vagin podran gaudir de diverses obres d'artistes de la talla de Jordi Casamajor, Samantha Bosque, Javier Balmaseda, Joan Canal i Francisco Sánchez. A més, la jornada estarà amenitzada per diferents actuacions que durà a terme la Fundació ONCA al vestíbul del remodelat edifici.