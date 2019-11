Detenen un jove per defraudar en llogar pisos inexistents

Les víctimes eren persones amb pocs recursos, atretes pel baix preu

La policia va detenir dilluns un jove resident de 24 anys per haver agredit, amenaçat i insultat a una dona al carrer. Amb posterioritat, agents del cos d’ordre van constatar que l’arrestat tenia altres diligències obertes per delictes de tipus econòmic: un furt amb força a l’interior d’un restaurant i una estafa denunciada per una parella que el va acusar d’haver-se fet passar per propietari d’una pensió per llogar-los una habitació de què mai van gaudir. Els va cobrar 320 euros i la parella es va quedar sense diners i sense allotjament, amb l’agreujant que es tractava de persones amb