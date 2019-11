Actualitzada 15/11/2019 a les 06:45

Redacció Andorra la Vella

Les persones que cerquen feina han crescut en el darrer any. Un total de 429 ciutadans es troben registrats al servei d’Ocupació, xifra que suposa un increment del 3,9% respecte a fa un any. A més a més, també augmenten les persones que reben una prestació per desocupació, que a 31 d’octubre eren 21, més del doble de les que hi havia l’any passat. També van créixer els assalariats, que ara són 38.201.