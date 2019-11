La parapública negocia amb el comú d’Andorra la Vella una permuta de terrenys per la plaça

Andorra Telecom projecta construir la seu a la part posterior dels terrenys on s’havia d’erigir el faraònic The Cloud, on hi havia l’antiga caserna de bombers. El projecte té un pressupost de 10,6 milions d’euros. Aquesta inversió està prorratejada en els pressupostos públics de la següent manera: 3 milions per al 2020, 5 milions per al 2021 i 2,6 milions per al 2022.

Cal recordar que actualment Andorra Telecom està en uns locals de lloguer, després que la seu s’enderroqués per aixecar The Cloud. No obstant això, els alts costos d’aquest projecte el van acabar descartant, deixant la parapública sense seu