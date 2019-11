Una empresa en fallida

Un empresari afronta 18 mesos de presó per un delicte d’apropiació indeguda després d’estar 5 anys sense pagar la contribució a la CASS.

Absolució o 18 mesos de presó condicional. Dues possibles sentències que van presentar la defensa i la fiscalia al Tribunal de Corts ahir davant un delicte d’apropiació indeguda d’un resident, propietari d’una empresa de construcció, que no va pagar algunes de les cotitzacions dels treballadors a la CASS durant cinc anys, i és que “si pagava la Seguretat Social, no tenia diners per pagar els meus treballadors”, va explicar l’acusat a la sala.

L’empresa constructora seguia una bona línia durant els temps de bonança, però va ser el setembre del 2011, en plena crisi, quan l’acusat va començar a tenir greus