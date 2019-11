La neu obliga a portar equipaments a partir d'Escaldes i la Massana

Les previsions anuncien que la cota de neu baixarà més a la tarda i que s'acumularan precipitacions de fins a 3 centímetres a 1.000 metres i de 10 centímetres a partir de 1.500 metres

Actualitzada 14/11/2019 a les 11:54

Redacció Andorra la Vella

Les nevades que afecten el Principat des d'ahir al vespre obliguen a circular amb equipaments a partir d'Escaldes i de la Massana. La circulació per accedir a França continua restringida per als vehicles de més de 19 tones. Les previsions meteorològiques indiquen que les precipitacions s'intensificaran a la tarda en cotes baixes amb acumulacions de fins a 3 centímetres a 1.000 metres i de 10 centímetres a partir de 1.500 metres d'alçada per l'entrada d'un embossament d'aire fred, segons anuncia el Servei de Meteorologia.

La circulació s'ha vist dificultada des de primera hora del matí per la neu que fa obligatori l'ús d'equipaments per passar pel port d'Envalira i transitar en direcció a França des d'ahir a la nit. La necessitat de circular amb pneumàtics d'hivern o cadenes ha afectat des de les cinc del matí al trànsit a partir de la sortida d'Escaldes tant per la General 2 cap a Encamp com per la General 3 cap a la Massana i l'obligació s'ha aixecat en aquestes vies poc abans de les vuit del matí, segons Mobilitat que manté activada la fase groga. Les precipitacions tornen a caure amb intensitat a partir de les parròquies centrals i es demana als conductors circular amb precaució.