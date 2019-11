Els beneficiaris hauran de passar per un programa de suport per desintoxicar-se

La CASS començarà a finançar a partir del pròxim any Champix, el medicament que promet multiplicar la probabilitat de deixar de fumar en només quatre setmanes. D’aquesta manera, la institució seguirà el camí obert pel govern espanyol i mantindrà les restriccions per accedir-hi, i és que el fàrmac estarà destinat exclusivament a pacients amb una gran addicció a la nicotina.

El primer requisit per rebre el tractament serà que el pacient haurà de demostrar una motivació expressa per deixar de fumar, ja que haurà de formar part d’un programa de suport, ja sigui individual o en grup, per desintoxicar-se. A la