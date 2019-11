El PS s'oposa que el Govern pugui no indemnitzar víctimes de violència

Actualitzada 14/11/2019 a les 06:33

La Sindicatura ha admès a tràmit l’escrit d’oposició que va presentar la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, a la renovació de la reserva formulada per Andorra relativa a l’article 30.2 del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers la dona i la violència domèstica, que és vigent al Principat des de l’1 d’agost del 2014.

El 30 d’octubre passat es va fer pública la renovació de la reserva expressant que de conformitat amb l’article 78.2 del conveni, el país es reserva el dret de no aplicar les disposicions previstes a l’article 30.2 del conveni esmentat, el qual preveu la concessió d’una indemnització adequada a aquelles persones que hagin patit danys greus a la integritat corporal o a la salut, en la mesura que el perjudici no estigui cobert per altres fonts, especialment per l’autor del delicte, per les assegurances o els serveis socials i mèdics finançats per l’Estat.

Per aquest motiu, d’acord amb allò que estableix l’article 11.4 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de tractats, formula l’oposició a efectes d’esmena a la totalitat de devolució.