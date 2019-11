El Govern i els comuns preparen la Setmana europea de la prevenció de residus

Actualitzada 14/11/2019 a les 06:34

Agències Andorra la Vella

El Govern i els comuns es preparen per celebrar la Setmana europea de la prevenció de residus, que enguany té com a focus l’educació i la comunicació en aquesta temàtica, sota el lema Canvia els teus hàbits, redueix els teus residus. Entre el 16 i 24 de novembre, els comuns i el Govern han organitzat a totes les parròquies una sèrie d’activitats per tal d’implicar la ciutadania. Els residents, com a consumidors, juguen un paper clau en la prevenció i en la sostenibilitat dels recursos. Per aquest motiu és necessari impulsar un canvi d’hàbits diari i un consum responsable; elements essencials per a la prevenció de creació de residus. A banda de les activitats, durant la setmana es faran visites al punt de reutilització de la deixalleria de les valls del nord.

El país participa des del 2009 en les jornades que se celebren a Europa amb l’objectiu de promoure accions sensibilitzadores sobre els recursos sostenibles, el consum responsable i la gestió eficient de residus.