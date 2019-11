Detingut un jove per agredir una dona al carrer

La policia també col·labora amb la Gendarmeria francesa en la recerca d'un jove que viatjava en cotxe des d'Andorra cap a Montepeller

Actualitzada 14/11/2019 a les 19:04

Redacció Andorra la Vella

El cos de policia ha detingut un jove de 24 anys per haver agredit, amenaçat i insultat una dona al carrer. L'home, que presumptament hauria atacat l'altra persona per un motiu econòmic, té més diligències obertes on consta com a suposat autor d'un furt amb força de diners en un restaurant d'Escaldes-Engordany i d'una estafa a una parella a qui va cobrar 320 euros pel lloguer d'un allotjament que mai van arribar a gaudir. L'any passat també va ser denunciat en tres ocasions per aquest tipus d'estafa, ja que oferia pisos a través de les xarxes socials sobre els quals no tenia cap relació personal ni laboral i posteriorment es quedava amb l'import pagat del lloguer i/o la fiança.

La policia també està col·laborant amb la Gendarmeria francesa en la recerca d'un home desaparegut que viatjava en cotxe cap a la localitat de Montpeller. Mathieu Marot hauria sortit d'Andorra en direcció a la ciutat francesa però, en no donar senyals d'haver arribat al destí, els familiars van donar la veu d'alarma. La família ha difós a través de les xarxes socials una fotografia del jove, el model, color i matrícula del cotxe, i demanen a tothom que pugui tenir informació que contacti amb la policia francesa. Els pares del desaparegut, ara jubilats, van ser professors del Lycée Comte de Foix i actualment segueixen residint al Principat.