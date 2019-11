Borja Thyssen afirma que vivia al país el 2007 i nega el frau fiscal a Espanya

El fill de la baronessa compareix al judici per la presumpta comissió d’un delicte fiscal

El fill de la baronessa Thyssen, Borja Thyssen-Bornemisza, va defensar ahir, en el judici que enfronta per la presumpta comissió d’un delicte fiscal corresponent a l’exercici de 2007, que la seva residència estava fixada a Andorra, sense tenir obligació de tributar a Espanya, un al·legat al qual s’oposen els inspectors de l’oficina antifrau de l’Agència Tributària en acreditar que aquell any va viure “almenys 356 dies” a Espanya, “tal com demostren els seus moviments bancaris, factures i els quadrants dels escortes personals de la família Thyssen”.

La fiscal i l’advocacia de l’Estat l’acusen d’un delicte contra la Hisenda pública de l’article