Admès a tràmit el recurs del cos de bombers per prejubilar-se als 55 anys

Actualitzada 14/11/2019 a les 06:41

L’administració de justícia ha admès a tràmit el recurs del cos de bombers per poder tornar a prejubilar-se als 55 anys amb el 60% del sou i jubilar-se als 60 amb el 70% del salari, tal i com marcava l’anterior normativa. La demanda és conjunta dels dos sindicats del cos –l’Associació de Bombers i l’A118– i és en resposta a la resolució del 4 de setembre, que desestima el recurs administratiu del 14 de juny, contra la resolució dictada pel ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració, que inadmet la sol·licitud d’aclariment normatiu, així com de la normativa que regula la jubilació dels membres del cos. Amb l’admissió a tràmit, la Batllia cita les persones que tinguin interès directa amb la demanda a presentar-se com a adherents davant de la secció administrativa. La nova llei del 2014 va canviar les condicions de jubilació dels treballadors públics , malgrat que el text no anomena els bombers en cap moment.