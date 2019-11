Satisfacció dels saigs perquè un nunci farà les notificacions

Granyó celebra disposar de més temps per tramitar els embargaments

La Cambra de saigs celebra la modificació de la Llei dels embargaments. El president de la cambra, Xavier Granyó, va afirmar ahir que la implantació de la figura del nunci per a les notificacions dels embargaments “aportarà seguretat jurídica”, amb relació a les declaracions del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, durant la compareixença davant la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, que va tenir lloc dilluns, on va manifestar que un dels objectius del ministeri és modificar els terminis d’embargament i instaurar la figura del nunci per personalitzar el lliurament de notificacions.

