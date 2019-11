Muvif aposta per un servei de 'carsharing' de cotxes elèctrics

Actualitzada 13/11/2019 a les 06:51

Òscar Serrano Andorra la Vella

Impulsar una mobilitat més sostenible i reduir el nombre de vehicles per les carreteres del país. Aquest és l’objectiu que proposa Muvif, la nova plataforma que posa a disposició dels usuaris vuit vehicles, la majoria elèctrics, arreu de les parròquies perquè “la gent pugui anar allà on vulgui sense la necessitat d’haver de pensar en benzina i en assegurances”, com va explicar Francesca Ruiz, gerent de la plataforma.

L’aplicació treballa a través de la geolocalització de l’usuari per recomanar el vehicle més pròxim i és que la plataforma no proposa un lloc de recollida i un de destí, només posa com a requisit que el cotxe estigui ben aparcat: “Tenim quatre cotxes elèctrics, tres de combustió i una furgoneta. L’usuari podrà veure per l’aplicació quin és el cotxe que té més a prop, el podrà obrir amb el mòbil i emportar-se’l allà on vulgui. Només demanem que el deixi ben aparcat i que el tracti bé.”

L’objectiu per a final d’any és tenir una flota de 20 vehicles i que la majoria siguin elèctrics.