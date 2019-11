La policia manté l'alerta sobre els bitllets falsos

Les falsificacions segueixen circulant per comerços i consumidors

Actualitzada 13/11/2019 a les 17:10

Redacció Andorra la Vella

El cos de policia i l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) manté l'alerta sobre l'aparició de bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros que són falsos. Les falsificacions, que estan fabricades per anuncis publicitaris o per pel·lícules, han arribat a comerços i consumidors i són fàcils de detectar, ja que no porten la signatura del president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, sota la bandera de la Unió Europea i als laterals del bitllet s'hi pot llegir "This is no legal tender, its used for motion props", fet que corrobora que no és de curs legal.