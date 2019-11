El professor de Harvard Benjamin Golub guanya el sisè Premi Calvó-Armengol

Actualitzada 13/11/2019 a les 06:45

Eduard Piera Andorra la Vella

Benjamin Golub, professor de la Universitat de Harvard, va ser guardonat amb el premi Calvó-Armengol d’economia. El guardó internacional, que arriba a la sisena edició, va valorar el treball fet per Golub, que va estudiar com les distribucions del poder i les connexions socials fan que una societat pugui arribar a una opinió consensuada sobre un tema determinat, com ara el canvi climàtic, el valor de les vacunes o la política exterior, en quines circumstàncies aquest consens serà encertat i com determina el seu comportament, segons informava un comunicat de Govern.

El premi, que té una dotació de 30.000 euros, serà lliurat a Benjamin Golub durant la propera primavera, en un acte de lliurament que tindrà lloc a Andorra. Cal recordar que el Premi internacional Calvó-Armengol s’entrega cada dos anys a una personalitat del món de l’economia o la ciència i que cal que sigui menor de 40 anys i que hagi contribuït al coneixement de l’estructura social i les implicacions que té sobre les interaccions econòmiques. El guardó el lliuren de manera conjunta el Govern d’Andorra i la Barcelona Graduate School of Economics en memòria del professor andorrà Antoni Calvó-Armengol.