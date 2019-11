Vall Banc recupera la renda variable de BPA a Suïssa

L'entitat ha començat l'operativa de traspàs dels actius que no estan encara disponibles per als clients

Redacció Andorra la Vella

Vall Banc ha començat a traspassar els 629 milions d'actius de renda variable dels clients de l'antiga BPA que es trobaven a Suïssa. L'entitat ha informat que aquesta fase "es preveu que s'allargui uns dies" abans que els fons estiguin disponibles per als clients i que el que s'està fent és "el moviment de títols cap al custodi de renda variable de Vall Banc realitzant un seguiment continuat de les liquidacions en diversos mercats". I especifica que quan Vall Banc hagi recuperat tots els actius es faran les gestions "per aconseguir l'aixecament de les suspensions existents sobre les ordres de subscripció i reemborsament dels fonts gestionats per Vall Banc Fons".

L'entitat considera que aquest traspàs definitiu de la renda variable és "l'últim pas per operar amb tota normalitat", segons exposa en un comunicat, i recorda que la recuperació dels fons arriba després de la resolució dels tribunals suïssos que permetia l'AREB reclamar a Crèdit Suisse els actius que gestionava de clients de BPA.