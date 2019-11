Govern rebutja a l'ONU que hi hagi avortaments insegurs

El Comitè per a l'eliminació de la discriminació envers la dona fa recomanacions tenint en compte les afirmacions d'Stop Violències

Actualitzada 12/11/2019 a les 19:50

Redacció Andorra la Vella

El Comitè per a l'eliminació de la discriminació envers la dona (Cedaw) de l'ONU recomana al Principat accions en matèria d'igualtat de gènere tenint en compte les conclusions presentades pel Govern i la intervenció de l'associació Stop Violències davant el l'organisme, com les que feien referència a la interrupció de l'embaràs. El Govern recalca que "no té constància que cap dona s'hagi trobat en una situació de risc derivada de la pràctica d'un avortament insegur" com va afirmar la representant d'Stop Violències davant el comitè i destaca que els ciutadans del país tenen accés als mètodes contraceptius moderns i que existeixen programes de sensibilització per l'ús i assequibilitat dels mètodes d'anticoncepció adreçats a tota la població "i en especial als joves", segons ha fet públic en un comunicat.

L'executiu remarca que es reconeixen els esforços d'Andorra per erradicar la violència envers la dona i promoure la igualtat de gènere i anuncia que té la voluntat d'emetre "un informe complementari responent i matisant algunes de les consideracions exposades en les observacions finals d'aquest comitè"

L'organisme internacional reitera que s'hauria de legalitzar l'avortament en els tres supòsits bàsics i el Govern explica que manté el compromís "per posar en marxa, a curt termini, un servei integral que vetlli per la salut sexual i reproductiva de les dones".