El valor de les importacions augmenta un 1,4% en la xifra acumulada del darrer any

Actualitzada 12/11/2019 a les 06:39

Eduard Piera Andorra la Vella

El valor de les importacions de béns a Andorra van créixer un 1,4% en el total acumulat dels dar­rers dotze mesos, arribant a un valor total de 1.385,07 milions d’euros. Entre les nomenclatures realitzades pel departament d’Estadística, la que més augmenta és la que fa referència a diversos, que ho fa en un 18,2%. En el pol oposat del balanç anual s’hi trobava la joiera, que va patir un descens en l’acumulat del darrer any de l’11%.

No obstant això, si el que es té en compte és la xifra només de l’octubre i de fa un any, la dada mostra una baixada del 3,9%, donant un valor de 135,91 milions d’euros. Entre els sectors que van gaudir de més puixança al llarg del mes es trobaven els transports, que van créixer un 34,4%, o la joieria, que ho va fer en un 29,2%.

A l’altre extrem, i amb un fort descens respecte al mateix mes de l’any passat, hi havia l’energia, que va baixar en un 31,6%, la construcció (26,6%) o l’electrònica (11,1%).