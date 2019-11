Detingut un jove per amenaçar amb ganivets els companys de pis

El noi hauria tingut reaccions desproporcionades envers els agents

La policia va detenir dissabte passat un jove resident de vint anys en un domicili familiar d’Andorra la Vella després d’amenaçar amb varis ganivets de cuina dos companys del pis. El jove hauria tingut reaccions desproporcionades envers els agents interventors. Aquest és un dels casos més destacats del balanç de detencions de la setmana passada, en què es va detenir vint-i-tres persones.

Els agents també van arrestar dimecres passat un home no resident de 43 anys, per possessió de 120 grams de marihuana i 13 grams d’haixix, quan accedia al Principat com a passatger en un autobús de línia regular. Pel