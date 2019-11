“Tenim més temps lliure gràcies a la digitalització”

Estònia és un dels països més avançats en noves tecnologies del món

Llicenciada en Relacions Internacionals per la Humboldt University, Mariin Ratnik va ser la setmana passada a Andorra per presentar les seves cartes de credencials a les autoritats andorranes. La nova ambaixadora d’Estònia va assumir el càrrec fa només uns mesos després d’haver exercit d’ambaixadora a Bèlgica i ostentar llocs de responsabilitat al ministeri d’Afers Exteriors del seu país.



Sé que fa pocs mesos que és al càrrec, però com definiria les relacions amb Andorra durant aquests temps?

Aquesta és la meva primera visita al país i, de fet, encara no he pogut establir contactes perllongats amb les autoritats andorranes. Amb tot, penso